PSP dá ao pedal em Alverca para proteger caminhos ribeirinhos

No Dia da PSP, assinalado a 2 de Julho, O MIRANTE acompanhou a ciclopatrulha de Alverca que percorre o concelho a pedal e acede aos locais onde os automóveis tradicionalmente não conseguem entrar, como os caminhos ribeirinhos. E há sempre alguma coisa a acontecer.

Diariamente Fábio Lopes e Rui Pascoal, agentes da Polícia de Segurança Pública de Alverca, percorrem 30 quilómetros de bicicleta, em média, para garantir um policiamento de proximidade na cidade de Alverca onde os carros não chegam.

Trilhos ribeirinhos, passadiços, parques urbanos ou ruas estreitas da cidade são percorridos diariamente por centenas de pessoas que caminham, correm, passeiam o cão ou utilizam a bicicleta e é nesses espaços que entram em acção as ciclopatrulhas da PSP de Alverca, uma resposta de proximidade que, no âmbito do Dia da PSP, assinalado a 2 de Julho, O MIRANTE foi conhecer no terreno.

Os agentes Fábio Lopes e Rui Pascoal são dois dos agentes desta equipa especializada que anda montada em bicicletas eléctricas que foram oferecidas pela Câmara de Vila Franca de Xira. Têm 28 e 20 anos e vivem em Alenquer e Alverca. Para ambos trabalhar numa área que conhecem bem representa também uma motivação adicional. “Gostamos de vestir a farda pelos valores que nos passaram em crianças. Revemo-nos neste serviço ao próximo”, respondem quando questionados sobre a escolha da carreira.

A simples presença dos agentes nos passadiços tem vindo a alterar comportamentos. No início apanharam algumas pessoas a consumir estupefacientes nos passadiços, escudados pelos acessos e por serem estruturas mais escondidas. “Desde que começámos a aparecer há meses que não encontramos lá ninguém”, explicam. Mas o trabalho vai muito além da prevenção criminal. As ciclopatrulhas prestam auxílio a quem necessita, respondem a pequenas ocorrências e também fiscalizam comportamentos de risco, como o excesso de velocidade de alguns ciclistas naquelas estruturas.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE