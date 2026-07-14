Recuperar a Capela de São Sebastião em Ourém vai custar 1,25 milhões

A Câmara de Ourém aprovou a abertura de um novo concurso público para a requalificação da Capela de São Sebastião, na freguesia de Atouguia. A empreitada tem agora um preço base de 1.255.000 euros e um prazo de execução previsto de 12 meses. O primeiro concurso, aprovado em Março, tinha um valor base de 965.808,47 euros, acrescido de IVA. O novo procedimento representa, por isso, um aumento próximo dos 290 mil euros face ao montante inicialmente anunciado pela autarquia.

A intervenção prevê a recuperação do edifício, actualmente em avançado estado de ruína, e a valorização da área envolvente. O projecto contempla ainda a criação de melhores condições para a visitação daquele património, situado entre Ourém e Fátima. A capela está associada à passagem das tropas de D. João I e de D. Nuno Álvares Pereira pelo concelho, em Agosto de 1385, quando se dirigiam para a Batalha de Aljubarrota. O templo terá sido posteriormente incendiado durante as invasões francesas, em 1810, permanecendo há várias décadas numa situação de progressiva degradação. O município já iniciou também o procedimento para classificar a Capela de São Sebastião como Monumento de Interesse Municipal, procurando reforçar a protecção jurídica do imóvel e da respectiva envolvente.