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Sociedade | 14-07-2026 17:56

Vítima de acidente em Almeirim transportada de helicóptero para Lisboa

Vítima de acidente em Almeirim transportada de helicóptero para Lisboa
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O acidente com um tractor ocorreu na EN118, à saída de Almeirim em direcção a Santarém, tendo obrigado ao corte temporário da via.

A circulação na Estrada Nacional 118 (EN118), à saída de Almeirim para Santarém, já foi restabelecida após o acidente com um tractor que provocou ferimentos graves num homem, disse à Lusa fonte da Proteção Civil da Lezíria do Tejo. Segundo a mesma fonte, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
A Proteção Civil adiantou que o ferido sofreu lesões graves na sequência do acidente com o tractor agrícola. O acidente ocorreu na EN118, cerca das 15h00, à saída de Almeirim em direcção a Santarém, tendo obrigado ao corte temporário da via para permitir as operações de socorro. Durante a operação estiveram mobilizados 14 operacionais, apoiados por quatro veículos e um meio aéreo.

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