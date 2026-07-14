Vítima de acidente em Almeirim transportada de helicóptero para Lisboa

A circulação na Estrada Nacional 118 (EN118), à saída de Almeirim para Santarém, já foi restabelecida após o acidente com um tractor que provocou ferimentos graves num homem, disse à Lusa fonte da Proteção Civil da Lezíria do Tejo. Segundo a mesma fonte, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A Proteção Civil adiantou que o ferido sofreu lesões graves na sequência do acidente com o tractor agrícola. O acidente ocorreu na EN118, cerca das 15h00, à saída de Almeirim em direcção a Santarém, tendo obrigado ao corte temporário da via para permitir as operações de socorro. Durante a operação estiveram mobilizados 14 operacionais, apoiados por quatro veículos e um meio aéreo.