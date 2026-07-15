Acidente leva PSP a descobrir homem procurado para cumprir quatro anos de prisão

A PSP deteve dois homens na Póvoa de Santa Iria e em Vila Franca de Xira, nos dias 8 e 9 de Julho, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelas autoridades judiciais.

A primeira detenção ocorreu no dia 8 de Julho, na Póvoa de Santa Iria, e envolveu um homem de 54 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção fora de flagrante delito por nove crimes de burla simples e um crime de burla qualificada.

Segundo a PSP, o homem foi identificado após ter sido interveniente num acidente de viação do qual resultou ferido, tendo sido transportado para o Hospital Vila Franca de Xira. Durante as diligências efectuadas pelos agentes para apurar a sua identidade, foi verificado que o suspeito tinha um mandado de detenção pendente relacionado com crimes praticados em 2008 e 2009, pelos quais foi condenado a quatro anos de prisão efectiva. Após a detenção, foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento da pena.

Já no dia 9 de Julho, em Vila Franca de Xira, a PSP deteve um homem de 39 anos que era alvo de um mandado de detenção fora de flagrante delito pelo crime de furto qualificado.

O suspeito tinha sido condenado por um crime cometido em 2022 a uma pena de 200 dias de prisão subsidiária, passível de substituição pelo pagamento de uma multa. Depois de liquidar o montante devido, foi restituído à liberdade.