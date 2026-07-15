Acidente leva PSP a descobrir homem procurado para cumprir quatro anos de prisão
Um homem condenado por crimes de burla foi detido na Póvoa de Santa Iria após ser identificado na sequência de um acidente de viação. No dia seguinte, a PSP deteve outro homem em Vila Franca de Xira por furto qualificado.
A PSP deteve dois homens na Póvoa de Santa Iria e em Vila Franca de Xira, nos dias 8 e 9 de Julho, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelas autoridades judiciais.
A primeira detenção ocorreu no dia 8 de Julho, na Póvoa de Santa Iria, e envolveu um homem de 54 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção fora de flagrante delito por nove crimes de burla simples e um crime de burla qualificada.
Segundo a PSP, o homem foi identificado após ter sido interveniente num acidente de viação do qual resultou ferido, tendo sido transportado para o Hospital Vila Franca de Xira. Durante as diligências efectuadas pelos agentes para apurar a sua identidade, foi verificado que o suspeito tinha um mandado de detenção pendente relacionado com crimes praticados em 2008 e 2009, pelos quais foi condenado a quatro anos de prisão efectiva. Após a detenção, foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprimento da pena.
Já no dia 9 de Julho, em Vila Franca de Xira, a PSP deteve um homem de 39 anos que era alvo de um mandado de detenção fora de flagrante delito pelo crime de furto qualificado.
O suspeito tinha sido condenado por um crime cometido em 2022 a uma pena de 200 dias de prisão subsidiária, passível de substituição pelo pagamento de uma multa. Depois de liquidar o montante devido, foi restituído à liberdade.