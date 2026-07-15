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Sociedade | 15-07-2026 07:00

Antiga lixeira da Carvalha em Arruda dos Vinhos dá lugar a parque solar

Antiga lixeira da Carvalha em Arruda dos Vinhos dá lugar a parque solar
DR
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Projecto financiado por fundos comunitários vai custar 300 mil euros. Câmara de Arruda dos Vinhos alterou orçamento para acomodar verbas para o projecto.

O espaço da antiga lixeira da Carvalha em Arruda dos Vinhos, que começou a ser encerrada em 2001 e foi entretanto requalificada, vai dar lugar a um espaço de produção de energia fotovoltaica e uma comunidade energética para servir a comunidade.
O projecto é co-financiado pela comunidade intermunicipal do Oeste (OesteCIM) e na última reunião da Câmara de Arruda dos Vinhos foi introduzida uma verba de 100 mil euros nas grandes opções do plano para permitir o avanço dos trabalhos. Ao todo é um projecto que deverá custar 300 mil euros.
Carlos Alves (PS), presidente do município, olha para o projecto com entusiasmo e diz que se trata de uma forma de compensar os moradores pelos impactos sofridos ao longo de décadas pela antiga lixeira. “O dinheiro não era preciso mas agora o projecto vai ser executado e temos de fazer esse reforço em orçamento. Este projecto vai nascer na zona da antiga lixeira e a ideia é usar aquela parte do território e ressarcir as pessoas que durante tantos anos tiveram de viver com uma lixeira por perto. Será um projecto pioneiro e quem sabe não pode ser uma ideia a replicar noutros pontos do país, usar as lixeiras para produção de energia fotovoltaica. É algo inovador”, defendeu.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

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