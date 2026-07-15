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Sociedade | 15-07-2026 12:00

Autoridades apreendem centenas de artigos contrafeitos, bebidas e droga

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Acções de fiscalização conjuntas de diversas autoridades no distrito de Santarém, no segundo trimestre deste ano, envolveram 575 operacionais e detectaram muitas ilegalidades.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), o Ministério Público (MP), a Polícia Judiciária (PJ), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Instituto de Segurança Social (ISS) do distrito de Santarém apresentaram o balanço das 35 operações conjuntas que realizaram no segundo trimestre deste ano. Destacam-se as apreensões de 959 artigos contrafeitos, no valor de 20 982 euros; de 44 unidades de suplementos alimentares e 244,17 Kg de géneros alimentícios, no valor de 2 801 euros; de 20 automóveis de matrícula estrangeira; e de 395 doses de cocaína, 672 doses de heroína e 167 doses de haxixe.
Durante o segundo trimestre deste ano foram fiscalizados 166 operadores económicos e 1241 condutores, tendo ainda sido abordados 549 trabalhadores, dos quais 225 de nacionalidade estrangeira, incluindo sete em situação irregular no país. Registo ainda para a apreensão de uma arma de fogo; de 109 litros de bebidas espirituosas; e de 76 garrafas de bebidas espirituosas. Foram elaborados 335 autos por contraordenação. Nessas acções estiveram envolvidos 575 elementos das diversas autoridades.
“Esta articulação e coordenação das capacidades das diversas entidades do distrito de Santarém tem vindo a elevar a eficiência das operações planeadas, sendo, por isso, considerada uma boa prática que se tenciona manter, por contribuir de modo decisivo para o reforço do sentimento de segurança”, considera a GNR em comunicado.

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