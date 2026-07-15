Câmara do Entroncamento reúne com a CP para traçar projectos estratégicos

O Município do Entroncamento deu mais um passo na estratégia de afirmação do concelho como "Cidade Ferroviária", com uma reunião entre o presidente da câmara, Nelson Cunha, e o presidente do Conselho de Administração da CP – Comboios de Portugal, Pedro Moreira, dedicada a vários projectos considerados estratégicos para o futuro da ferrovia no concelho.

Segundo a autarquia, durante a reunião com a administração da CP foram discutidos diversos temas, entre eles o futuro dos prédios devolutos pertencentes à empresa ferroviária na Rua D. Afonso Henriques, procurando encontrar soluções que permitam integrar esses imóveis em programas de arrendamento acessível, face às necessidades habitacionais do concelho. Em cima da mesa esteve também a reabilitação e valorização das locomotivas existentes na estação ferroviária e da área de estaleiro, bem como a necessidade de "reforçar a capacidade das composições ferroviárias" que partem do Entroncamento, tendo em conta o aumento da procura por parte dos passageiros. A reunião serviu ainda para reforçar a cooperação entre o município e a CP na captação de investimento para a ferrovia, numa estratégia que, segundo a câmara, pretende consolidar o papel do Entroncamento como um dos principais centros ferroviários do país, valorizando o património ferroviário e promovendo o desenvolvimento económico do concelho.

Paralelamente, a autarquia anunciou que submeteu para apreciação uma proposta de sinalização turística a instalar nas autoestradas A1 e A23, destinada a identificar o Entroncamento como "Cidade Ferroviária". Desenvolvida em articulação com o Museu Nacional Ferroviário, a iniciativa pretende aumentar a notoriedade do concelho junto de quem circula nos principais eixos rodoviários nacionais. A proposta encontra-se agora em fase de apreciação pelas entidades competentes através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), Património Cultural e a Infraestruturas de Portugal (IP). Segundo o município, a criação e registo da marca "Entroncamento Cidade Ferroviária" integra uma estratégia mais ampla de promoção territorial, que visa reforçar a visibilidade do concelho e "consolidar o Entroncamento como uma referência nacional ligada ao património ferroviário”.