Câmara do Entroncamento vai ter segurança após ameaças de morte a funcionária

A Câmara Municipal do Entroncamento vai colocar um segurança à entrada dos Paços do Concelho para prevenir novos episódios de violência e controlar o acesso ao edifício. A decisão surge na sequência dos desacatos ocorridos a 16 de Junho, quando uma comunidade protestou contra os cortes de água e electricidade em habitações municipais ocupadas irregularmente. O presidente da câmara, Nelson Cunha, anunciou na reunião do executivo de 7 de Julho que o município está a recolher orçamentos para contratar o serviço de segurança e criar uma zona de espera para os munícipes. “Vamos ter logo à entrada da câmara municipal um segurança, que poderá também ajudar a encaminhar as pessoas para os serviços certos, consoante aquilo que pretendem”, explicou o autarca.

Nelson Cunha reconheceu ainda que o edifício não possui condições adequadas para quem aguarda atendimento, estando prevista a instalação de bancos. “Uma coisa tão básica como uma zona de espera não existe. Há pessoas que acabam por se sentar nas escadas”, afirmou, sublinhando que as medidas pretendem evitar a repetição de situações que “não agradam a ninguém”. Durante a discussão, o vereador Valter Bouça (CDS-PP) criticou a ausência de uma comunicação institucional mais estruturada após os desacatos. Considerou que a falta de uma posição oficial da autarquia permitiu a circulação de versões contraditórias e contribuiu para criar “instabilidade” em torno do caso.

Rui Madeira (PSD) defendeu mesmo a realização de uma averiguação interna para esclarecer o que aconteceu no interior dos Paços do Concelho. O vereador referiu que têm circulado versões diferentes quanto ao número de pessoas envolvidas e à gravidade dos acontecimentos, considerando fundamental “dar conhecimento do que efectivamente se passou”. Nelson Cunha respondeu que a investigação compete à PSP, confirmando que foi apresentada participação e que as pessoas envolvidas e as testemunhas já prestaram declarações. “Quem vai fazer a investigação é a PSP. Da nossa parte, cabe colmatar o risco e, por isso, queremos ter um segurança logo à entrada para prevenir problemas ou episódios violentos como aquele que verificámos”, afirmou. O presidente justificou ainda a opção de não divulgar um comunicado oficial com a intenção de evitar alimentar o alarme social em torno da situação.

Funcionária recebeu ameaças de morte

Tal como O MIRANTE noticiou, a tensão relacionada com as ocupações irregulares de habitações municipais voltou a subir no Entroncamento depois de a autarquia ter ordenado cortes de água e electricidade em imóveis ocupados sem autorização. No dia 16 de Junho, um grupo de pessoas deslocou-se aos Paços do Concelho para contestar as medidas, provocando perturbações no edifício municipal. Durante os desacatos foram dirigidas ameaças de morte a uma funcionária da câmara que se encontrava ao serviço. A PSP foi chamada ao local, mas, quando os agentes chegaram, as pessoas envolvidas já tinham abandonado o edifício, segundo apurou O MIRANTE na altura.