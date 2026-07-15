Detidas cinco pessoas por ameaça, violência doméstica, furto e tentativa de homicídio

A PSP deteve cinco pessoas no concelho de Vila Franca de Xira entre os dias 7 e 8 de Julho, por crimes que incluem ameaça, ofensas à integridade física, violência doméstica, furto de combustível e tentativa de homicídio.

A primeira detenção ocorreu pelas 17h00 de 7 de Julho, em Vila Franca de Xira, onde um homem de 50 anos foi detido por ameaça, ofensas à integridade física e detenção de arma proibida. Segundo a PSP, os agentes foram chamados a intervir numa situação de desavenças familiares, tendo o suspeito ameaçado de morte o irmão e agredido-o com um soco já na presença da polícia. No local foi apreendida uma catana que alegadamente terá sido utilizada para danificar uma porta da habitação. O homem manteve uma atitude hostil e reiterou as ameaças, tendo sido conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa para primeiro interrogatório judicial.

Ainda no dia 7, pelas 20h15, na Póvoa de Santa Iria, foi detido um homem de 56 anos por violência doméstica, no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela autoridade de polícia criminal. A medida surgiu no âmbito de uma investigação iniciada após uma denúncia apresentada no mês anterior e perante o agravamento da conduta do suspeito, o aumento do risco para a vítima e a possibilidade de fuga. Após ser presente a tribunal, ficou sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.

Pelas 23h15 do mesmo dia, em Alverca do Ribatejo, a PSP deteve dois homens, de 41 e 52 anos, suspeitos de furtarem combustível de um veículo pesado estacionado na EN10. Os agentes surpreenderam os suspeitos a carregar vários garrafões para uma viatura e estes tentaram fugir ao aperceberem-se da presença policial. Acabaram por ser interceptados na cidade, estando na posse de seis garrafões de gasóleo e mangueiras. O proprietário do veículo apresentou queixa e os dois homens foram posteriormente libertados e notificados para comparecer no Ministério Público de Vila Franca de Xira.

Já no dia 8 de Julho, em Vila Franca de Xira, foi detido um homem de 25 anos no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária. O suspeito está indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada e de dois crimes de violência doméstica consumados. Foi presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção.