Empresário acusa Câmara de Alcanena de tomar partido em conflito de vizinhos

O empresário António Alexandre voltou à reunião pública da Câmara de Alcanena para responder às declarações feitas pelo seu vizinho Carlos Cadete, que em Maio denunciou dificuldades de acesso à habitação e disse estar esgotado com um conflito que se arrasta há décadas. Alexandre rejeitou as acusações, garantiu que nunca impediu a passagem do vizinho e voltou a criticar a actuação do município, que acusa de favorecimento.

Após a reunião, durante uma visita ao local acompanhada por O MIRANTE, António Alexandre mostrou os acessos à habitação do vizinho e sustentou que Carlos Cadete sempre pôde utilizar a estrada que atravessa o seu terreno. “Como se pode ver, a casa do meu vizinho tem acesso por estes portões, que são servidos pela estrada que atravessa o meu terreno. Ele sempre pôde utilizá-la e nunca o impedi de passar, por isso não percebo porque disse que teve de saltar um muro”, afirmou.

O empresário explicou também a razão pela qual interpelou elementos da Protecção Civil que se deslocaram ao local para remover restos de uma árvore caída durante as intempéries. Segundo António Alexandre, está em curso um processo judicial entre ambos, no âmbito do qual o tribunal determinou a realização de uma perícia relacionada com outra árvore entretanto cortada pelo vizinho. Por esse motivo, disse ter considerado necessário identificar quem entrava na sua propriedade e intervinha no local, para salvaguardar eventuais elementos de prova.

Na reunião, António Alexandre respondeu ainda às críticas que diz terem sido feitas pelo presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, na sessão em que interveio Carlos Cadete. Nessa ocasião, segundo o empresário, o autarca terá classificado o seu comportamento como “lamentável e desgastante” e afirmado que António Alexandre “parece alimentar-se deste conflito”. O empresário rejeitou essa leitura e voltou a dizer que está disponível para resolver definitivamente o diferendo com o município relativo à via existente no seu terreno. “Há quase três anos disse nesta câmara, e volto hoje a dizê-lo: no dia em que a câmara chegar ao pé de mim e disser que existe utilidade pública para esta estrada, eu tomarei as medidas necessárias para a doar ao município”, afirmou.

Rui Anastácio não respondeu à intervenção de António Alexandre, limitando-se a perguntar se havia mais inscrições para o período reservado ao público. Recorde-se que António Alexandre mantém há vários anos vários diferendos com a Câmara de Alcanena, tendo mais de duas dezenas de processos pendentes relacionados com o município. Como O MIRANTE tem noticiado, um dos casos mais antigos remonta a 2017, quando o empresário acusou a autarquia de ter alcatroado, sem autorização, uma estrada que diz integrar a sua propriedade privada.