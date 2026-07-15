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Sociedade | 15-07-2026 12:00

João Gomes mantém-se à frente da Casa do Povo de Samora Correia

João Gomes mantém-se à frente da Casa do Povo de Samora Correia
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Os novos órgãos sociais foram eleitos em assembleia-geral extraordinária para um mandato de três anos, que se prolonga até 2029.

João Gaudêncio Falua Gomes foi reconduzido na presidência da direcção da Casa do Povo de Samora Correia, na sequência das eleições realizadas no passado dia 4 de Julho.
Os órgãos sociais, eleitos em assembleia-geral extraordinária, vão cumprir o triénio 2026-2029.
A direcção integra ainda Pedro Galrito, como vice-presidente, Érica Martins, no cargo de secretária, José Pires, como tesoureiro, e Máximo Yaremchuk, na qualidade de vogal.
A mesa da assembleia geral é presidida por Otelinda Carreira, tendo Armando Galrito como primeiro secretário e Carlos Pato como segundo secretário.
O conselho fiscal é constituído por Rogério Justino, presidente, Mário Tadeia, secretário, e José Salvador, relator.

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