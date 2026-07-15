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Sociedade | 15-07-2026 14:26

Mais uma morte junto a passagem de nível em Santarém

Mais uma morte junto a passagem de nível em Santarém
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Um jovem com idade entre os 20 e os 25 anos morreu esta quarta-feira, 15 de Julho, na sequência de um atropelamento ferroviário junto à Ribeira de Santarém.

Um jovem com idade entre os 20 e os 25 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 15 de Julho, na sequência de um atropelamento ferroviário junto à Ribeira de Santarém, situação que obrigou ao corte da circulação na Linha do Norte no sentido Norte-Sul, disse à Lusa a protecção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo informou que o homem, com idade entre 20 a 25 anos, foi atropelado junto a uma passagem de nível perto da Ribeira de Santarém, tendo sido mobilizados para o local 12 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

A CP – Comboios de Portugal informou na rede social Facebook que o serviço ferroviário na Linha do Norte estava interrompido entre Santarém e Santana-Cartaxo devido “a um incidente na via”.

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