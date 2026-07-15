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Sociedade | 16-07-2026 00:13

Militar da GNR que atropelou mulher e agrediu menina de 12 anos entrega-se em Almeirim

Militar da GNR que atropelou mulher e agrediu menina de 12 anos entrega-se em Almeirim
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O militar a prestar serviço em Lisboa apresentou-se no posto da GNR de Almeirim.

Um militar da GNR é suspeito de ter atropelado intencionalmente uma mulher e agredido com violência a neta desta, de 12 anos, na zona de Alpiarça.

As vítimas estão hospitalizadas com ferimentos graves e a investigação passou para a Polícia Judiciária. O militar foi detido na tarde de terça‑feira, 14 de Julho. A mulher será cunhada do militar, mas a GNR não confirma. As duas vítimas receberam assistência no local e foram transportadas para o Hospital Distrital de Santarém. Segundo fonte do Comando Territorial de Santarém, os factos são considerados “susceptíveis de configurar dois crimes”, motivo pelo qual o inquérito foi entregue à Polícia Judiciária, que já esteve no local para recolha de perícias. O suspeito apresentou‑se voluntariamente no posto territorial de Almeirim, onde foi detido por indicação do Ministério Público. Suspeita-se que a agressão à menor ocorreu após um desentendimento familiar, versão não confirmada oficialmente pela GNR.

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