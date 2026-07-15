Obras na Ponte Marechal Carmona levam autarcas a defender alternativas sem portagens

As obras de reabilitação da Ponte Marechal Carmona, que liga Vila Franca de Xira ao concelho de Benavente, estão a gerar preocupação nas duas margens do Tejo, com os dois municípios a defenderem soluções que permitam aliviar o trânsito caso a empreitada venha a provocar constrangimentos significativos.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), defendeu que a empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) deve assegurar o acesso gratuito à Ponte das Lezírias, no Carregado, se os trabalhos na Ponte Marechal Carmona originarem dificuldades acrescidas de circulação, sobretudo nas horas de ponta.

Do outro lado do Tejo, a Câmara de Benavente anunciou ter solicitado ao Governo a isenção temporária de portagens nas auto-estradas A1, A10 e A13, de forma a permitir que a Ponte das Lezírias, entre o Carregado e Benavente, possa ser usada como alternativa sem custos acrescidos.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD), afirmou que o pedido foi formalizado há duas semanas, depois de a IP ter anunciado a intervenção na ponte. Para a autarca, o concelho prepara-se para enfrentar “quase três anos de limitações” e “estrangulamentos diários insustentáveis” numa travessia essencial para a circulação de pessoas e mercadorias entre as duas margens.

Além da isenção total de portagens nos troços usados por quem recorra à Ponte das Lezírias como alternativa, o município admite, em alternativa, a suspensão da cobrança nos períodos de ponta, entre as 07h00 e as 10h00 e entre as 16h30 e as 19h30. A medida, defende a Câmara de Benavente, deve entrar em vigor “no exacto momento” em que se verifiquem os primeiros constrangimentos significativos no terreno.

A IP já tinha indicado que os trabalhos serão executados de forma faseada, procurando reduzir o impacto no trânsito, embora possam ocorrer condicionamentos temporários e reduções pontuais do número de vias disponíveis. A empreitada, adjudicada à Teixeira Duarte, representa um investimento de 22 milhões de euros e tem como objectivo a reabilitação geral da Ponte Marechal Carmona, incluindo o tabuleiro rodoviário, bem como o reforço da segurança estrutural da travessia à acção sísmica. A ponte, inaugurada em 1951, é uma das principais ligações rodoviárias da região.