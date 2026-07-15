Paróquia de Alverca pediu borla de 50 euros à Câmara de Vila Franca de Xira

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Alverca do Ribatejo organizou um arraial na cidade e pediu ao município a isenção do pagamento da taxa de licença para a realização de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre. Em causa estava o pagamento de uma taxa ao erário público de 50,43 euros. O evento, o “Arraial dos Pastorinhos”, realizou-se nos dias 19, 20 e 21 de Junho no largo dos pastorinhos de Fátima, em Alverca do Ribatejo. A proposta de isenção do pagamento da taxa foi aprovado em reunião de câmara, com a justificação do município de que a actividade se revestiu de relevante interesse público municipal. O parecer técnico da proposta sublinha também que a actividade se destinou a todas as crianças da catequese, pais e familiares, não tendo fins lucrativos, o que justificou a existência de interesse público municipal.