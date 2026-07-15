Requalificação da antiga EB1 em Louriceira de Cima vence Orçamento Participativo Jovem de Arruda

A proposta de Requalificação do espaço da antiga EB1 em Louriceira de Cima foi a vencedora da edição deste ano do Orçamento Participativo Jovem de Arruda dos Vinhos (OPJAV), ao reunir 165 votos entre os participantes. Apresentado por João Cacilhas, o projecto prevê a requalificação do edifício da antiga escola, através da pintura das salas interiores, substituição da porta de madeira e instalação de uma bancada de cozinha equipada com frigorífico. A intervenção pretende melhorar as condições do espaço, tornando-o mais funcional para a realização de actividades destinadas aos jovens da freguesia. A edição de 2026 do OPJAV registou um total de 317 votos, dos quais 272 foram considerados válidos e 45 inválidos. Na votação final, os resultados foram os seguintes: Requalificação do espaço da antiga EB1 em Louriceira de Cima – 165 votos; Janela Aberta ao Conforto: Requalificação das Janelas do Clube Recreativo Desportivo Arrudense – 103 votos e Distribuição de garrafas de alumínio a alunos das escolas do concelho, funcionários do município e utilizadores da Universidade das Gerações – 4 votos. O Orçamento Participativo Jovem de Arruda dos Vinhos é uma iniciativa de participação cívica destinada aos jovens do concelho, promovendo o diálogo entre a comunidade e os órgãos autárquicos e incentivando a apresentação de propostas que respondam às necessidades, aspirações e expectativas da população jovem. Através deste processo, pretende-se estimular o envolvimento dos jovens na identificação de problemas, definição de soluções e estabelecimento de prioridades de investimento para o concelho.