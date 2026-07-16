Alenquer recebe 850 atletas de 44 países para Campeonato do Mundo de Percurso de Caça

O Pavilhão Municipal de Alenquer recebeu a cerimónia oficial de abertura do 48.º Campeonato do Mundo de Percurso de Caça, competição que decorre entre os dias 16 e 19 de Julho no complexo do Clube de Tiro do Vale das Pedras, em Ota.

Desfilaram no dia 15 de Julho as comitivas dos 44 países participantes numa prova que reúne cerca de 850 atletas.

A competição é organizada pela Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC) e pela Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça (FPTAC), contando com a co-organização do Município de Alenquer.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, desejou sucesso desportivo a todos os participantes e apelou a que aproveitem a estadia para conhecer o concelho e a região durante os quatro dias de competição.

O presidente da Junta de Ota, André Texugo disse ser um “enorme orgulho” ver a freguesia receber o campeonato e parabenizou o Clube de Tiro Vale das Pedras- Ota pela organização deste evento de dimensão mundial.

A sessão contou ainda com a presença do secretário de Estado da Cultura, Juventude e Desporto, Pedro Dias.