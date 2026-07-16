Atropelamento de jovem leva à detenção de dois homens em Coruche

Dois homens, de 20 e 23 anos, foram detidos pela GNR, no dia 13 de Julho, por suspeitas de ofensa à integridade física grave, no concelho de Coruche.

As detenções foram realizadas pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Coruche, na sequência de uma investigação relacionada com o atropelamento de um jovem naquela localidade.

No decorrer da operação, os militares deram cumprimento a dois mandados de detenção fora de flagrante delito e a dois mandados de busca domiciliária.

As buscas permitiram apreender uma arma de ar comprimido, duas munições de calibre 6,35 milímetros, uma munição e um projéctil de calibre nove milímetros, 5.055 doses de cocaína e 210 euros em numerário.

A acção resultou ainda no levantamento de um crime de maus-tratos a animais de companhia, quatro autos de contra-ordenação por falta de transponder, um por falta de vacinação e outro por falta de licença de detenção e posse de canídeo.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, tendo ficado sujeitos a termo de identidade e residência.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Protecção Ambiental do Destacamento Territorial de Coruche, da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção e da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém.