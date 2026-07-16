Sociedade | 16-07-2026 07:00
Dádiva de sangue nos Bombeiros de Pernes
O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes vai promover mais uma recolha de sangue, no domingo, 19 de Julho, entre as 09h00 e as 13h00.
O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes vai promover mais uma recolha de sangue, no domingo, 19 de Julho, entre as 09h00 e as 13h00. A iniciativa decorre no Quartel dos Bombeiros de Pernes e conta com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
“Esta é a única forma de possibilitar o tratamento a inúmeros doentes ou acidentados, e desta forma ajudar a salvar vidas. Apelamos assim a todos os que têm o ‘privilégio’ de poder dar sangue, que o façam, e transformem este gesto num hábito regular”, salienta a organização.
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