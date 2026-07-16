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Sociedade | 16-07-2026 18:18

Incêndio em mato mobiliza quase meia centena de operacionais em Vialonga

Incêndio em mato mobiliza quase meia centena de operacionais em Vialonga
foto ilustrativa - foto dr
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Incêndio está a decorrer numa zona de mato

Um incêndio em zona de mato deflagrou ao final da tarde desta quinta-feira, 16 de Julho, na Rua da Fraternidade, em Vialonga. O alerta foi dado às 17h26 e, pelas 18h45, o fogo continuava activo, mobilizando um forte dispositivo de combate.
Segundo informações da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, para o local foram mobilizados 49 operacionais, apoiados por 10 viaturas e um meio aéreo. O incêndio teve origem numa área de mato e encontra-se ainda em fase de combate.
O primeiro despacho de meios ocorreu às 17h35, poucos minutos após o alerta inicial. As operações decorrem numa zona de Vialonga, estando os bombeiros empenhados em evitar a propagação das chamas a áreas envolventes.
Não há, para já, informação sobre feridos ou danos materiais. As autoridades acompanham a evolução da ocorrência.

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