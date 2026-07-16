Novo acordo laboral reforça condições dos trabalhadores da Companhia das Lezírias

A Companhia das Lezírias assinou, em Samora Correia, um novo Acordo de Empresa com o Sindicato da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar e Bebidas e Afins (SETAAB/UGT), que estabelece um salário mínimo de entrada de 950 euros.

O acordo, alcançado após mais de um ano de negociações entre a administração e o sindicato, entrará em vigor depois de ser publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego.

Segundo a empresa pública, o documento actualiza as condições laborais dos cerca de 90 trabalhadores e adapta-as à legislação actualmente em vigor.

Entre as principais alterações encontra-se uma nova tabela salarial, ajustada ao valor das funções desempenhadas, que coloca o vencimento mínimo de entrada na empresa acima do salário mínimo nacional.

O acordo prevê também a actualização do subsídio de refeição, a manutenção das diuturnidades e dos 25 dias úteis de férias, bem como a adaptação dos horários de trabalho às funções de cada categoria profissional. Todos os trabalhadores passam igualmente a ter acesso a um seguro de saúde.

O presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias, Eduardo Oliveira e Sousa, considera que o entendimento traduz “uma política salarial justa” e o compromisso da administração com a valorização dos trabalhadores.

“Num sector agroflorestal que exige constante inovação, superar as limitações típicas do sector empresarial do Estado e oferecer condições de excelência é vital para garantirmos a competitividade da Companhia das Lezírias e continuarmos a atrair e a reter o melhor talento”, afirma, citado no comunicado.

A administração sustenta que o novo enquadramento salarial é mais competitivo e adequado à realidade da empresa, num momento em que aumentam as exigências colocadas ao sector agroflorestal.

O documento foi assinado por Eduardo Oliveira e Sousa e pela vogal do Conselho de Administração Carla Abreu, em representação da Companhia das Lezírias, e pelo presidente da direcção nacional do SETAAB, Joaquim Venâncio, acompanhado pelos delegados sindicais Anabela Parracho e Hélder Nunes.