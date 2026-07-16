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Sociedade | 16-07-2026 10:52

Obras cortam temporariamente o trânsito entre Golegã e ponte da Chamusca

Obras cortam temporariamente o trânsito entre Golegã e ponte da Chamusca
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A circulação rodoviária vai estar cortada na EN243, entre a Golegã e a ponte sobre o Tejo que liga ao concelho da Chamusca, entre as 19h00 do dia 17 de Julho (sexta-feira) e as 04h00 do dia 18 de Julho (sábado).

A circulação rodoviária vai estar cortada na Estrada Nacional 243, entre a Golegã e a saída da ponte sobre o Tejo que liga ao concelho da Chamusca, entre as 19h00 do dia 17 de Julho (sexta-feira) e as 04h00 do dia 18 de Julho (sábado), devido a trabalhos de conservação e pavimentação da via.
A empresa pública Infraestruturas de Portugal informou que para garantir a execução dos trabalhos será necessário proceder ao corte total da circulação rodoviária na EN243, entre o km 45,300 (rotunda na Golegã) e o km 47,900 (entroncamento com a EN118 à saída da ponte João Joaquim Isidro dos Reis), abrangendo os concelhos da Chamusca e da Golegã.
“A Infraestruturas de Portugal agradece a compreensão pelos eventuais transtornos causados por este condicionamento temporário, necessário para assegurar a realização dos trabalhos e contribuir para a manutenção das condições de circulação e segurança rodoviária na EN243”, diz a empresa em comunicado.

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