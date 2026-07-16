Pontão da Parreira vai ser requalificado por 433 mil euros após seis anos de espera

O Pontão da Parreira, que assegura a ligação entre a parte velha e a zona mais recente da aldeia, vai ser requalificado num investimento de cerca de 433 mil euros. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, na reunião do executivo realizada na quarta-feira, 15 de Julho, colocando no horizonte uma solução para um problema que permanecia por resolver desde 2020.

A intervenção vai recuperar uma passagem com importância directa na mobilidade local e nas deslocações quotidianas da população. O adiamento da obra durante vários anos tem condicionado uma ligação fundamental no interior da Parreira, deixando por resolver uma situação que atravessou diferentes executivos municipais. O anúncio surge numa altura em que as acessibilidades na freguesia estão sob particular atenção. A retirada da ponte provisória D. Manuel I, que durante anos funcionou como solução de recurso entre a Parreira e o Chouto, voltou a expor a falta de alternativas seguras e os sucessivos adiamentos na resolução dos problemas de mobilidade naquela zona do concelho. Com o desmantelamento da estrutura, a circulação passou a depender da Ponte do Junco, cujo estado de conservação e capacidade para receber mais tráfego levantaram reservas.

Nuno Mira já tinha considerado lamentável que o problema da ponte provisória se tivesse arrastado durante mais de cinco anos sem uma solução definitiva. A obra agora anunciada no Pontão da Parreira não resolve todos os constrangimentos rodoviários da freguesia, mas representa um investimento significativo numa infraestrutura que aguardava intervenção desde 2020. Depois de seis anos de espera, a Câmara da Chamusca assume o compromisso de avançar com uma empreitada destinada a melhorar a segurança e as condições de circulação entre as duas zonas da aldeia.

