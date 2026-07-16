Professor de equitação acusado de violação nos concelhos da Azambuja e Golegã

O Ministério Público deduziu acusação contra um professor de equitação de crimes de violação, abuso sexual e pornografia sobre alunos, nos concelhos da Azambuja e Golegã, segundo o despacho publicado. O homem, de 23 anos, está acusado de 37 crimes agravados de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, dois crimes agravados de violação, sete crimes agravados de pornografia de menores e um outro crime de abuso sexual de crianças agravado.

Segundo o Ministério Público, o arguido “aproveitou-se quer da relação familiar que mantinha com um deles, quer sobretudo da relação de ascendência com todos os ofendidos, por exercer a profissão professor de equitação em relação a cada um deles”. O professor “delineou e executou um plano com o objectivo de obter a confiança e a amizade dos ofendidos e, posteriormente, obter fotografias e vídeos de cariz sexual com cada um deles, bem como praticar atos sexuais com os mesmos”. O arguido satisfazia os seus intentos sexuais à custa da “menoridade, inexperiência e imaturidade, relação de amizade e confiança”, de ser professor de equitação dos ofendidos, bem como da sua “superioridade física e experiência sexual prejudicando e molestando o livre desenvolvimento e autodeterminação sexual” dos ofendidos.

O homem treinou crianças e jovens dos 6 aos 16 anos e acompanhava-os em competições, sendo ele próprio praticante da modalidade. Os crimes ocorreram entre 2020 e 2025 nos concelhos da Azambuja e Golegã, respectivamente nos distritos de Lisboa e Santarém. O professor de equitação foi detido pela Polícia Judiciária em Dezembro de 2025, na sequência da denúncia de uma das vítimas e da consequente investigação policial. Desde essa altura, encontra-se a aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou na altura, o homem é natural de Azambuja e filho de um dos membros da direcção do centro hípico local. É descrito por quem o conhece como uma pessoa “afável” e com “um jeito imenso para cativar os miúdos” para a modalidade. O MIRANTE tentou na altura contactar o Centro Hípico do Lebreiro, através de contacto disponível na Internet, mas sem sucesso.

