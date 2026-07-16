Sociedade | 16-07-2026 07:00
Rio Maior celebra os 51 anos do Dia do Agricultor Livre
Evento realiza-se no próximo dia 19 de Julho, domingo, no Jardim Municipal de Rio Maior.
O município de Rio Maior vai assinalar os 51 anos do Dia do Agricultor Livre no domingo, 19 de Julho, no Jardim Municipal do concelho, evocando os acontecimentos de 13 de Julho de 1975. As comemorações incluem uma concentração e desfiles de tractores, uma recriação histórica, uma sessão evocativa e um almoço de convívio, com o objectivo de homenagear um momento marcante da história agrícola e da defesa da propriedade privada do concelho.
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