Assinado apoio de 400 mil euros para a Casa Tradicional da Erra

O apoio de até 400 mil euros destinado à criação da Casa Tradicional da Erra foi formalizado na tarde de ontem, 14 de Julho, nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, em Coimbra.

O termo de aceitação foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, no âmbito do programa Crescer com o Turismo, do Turismo de Portugal.

O projecto representa um investimento global de 564.999,21 euros e beneficia de um incentivo não reembolsável correspondente a 70,93% do investimento elegível. A autarquia assegura o financiamento remanescente necessário à concretização da intervenção.

O futuro Núcleo Museológico - Casa Tradicional da Erra será dedicado à preservação e divulgação do modo de vida das populações rurais da freguesia, através da recriação de uma habitação de trabalhadores rurais em meados do século XX.

Concebido segundo o conceito de casa habitada, o espaço apresentará objectos nos respectivos contextos de utilização, permitindo compreender como se vivia, trabalhava e organizava o quotidiano familiar.

O projecto será implementado pelo Museu Municipal de Coruche e passará a integrar o seu sistema polinucleado. Estão previstas visitas, oficinas, actividades educativas e iniciativas de recolha de memórias e testemunhos da comunidade.

Dotado de condições de acessibilidade e atendimento inclusivo, o novo equipamento pretende salvaguardar o património material e imaterial, servir a população e as escolas e reforçar a capacidade da Erra para receber visitantes e dinamizar o território.