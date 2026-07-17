Cinco detidos por tentativa de homicídio em Abrantes

A Polícia Judiciária deteve cinco homens, entre os 19 e os 46 anos, por suspeitas de homicídio qualificado na forma tentada, na sequência de uma investigação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria. O ataque ocorreu em Março, na via pública, quando um homem de 30 anos e uma criança de 9 seguiam numa viatura que foi atingida por vários disparos de armas de fogo de calibre 6.35 mm e 9 mm. As vítimas escaparam ilesas, mas o carro ficou com múltiplos impactos de bala. Segundo a PJ, o crime estará ligado a quezílias familiares recentes entre os suspeitos e familiares das vítimas. Os detidos têm laços familiares entre si e antecedentes criminais por crimes violentos; um deles já cumpriu pena de prisão. Os primeiros interrogatórios judiciais para aplicação de medidas de coacção têm estado a decorrer ao longo desta sexta-feira no Tribunal de Santarém, não havendo ainda previsão de quando terminam. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Santarém.