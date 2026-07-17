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Sociedade | 17-07-2026 23:06

Condutor escapa a acidente entre automóvel e comboio de mercadorias em Marinhais

Condutor escapa a acidente entre automóvel e comboio de mercadorias em Marinhais
Foto DR
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O único ocupante saiu da viatura pelo próprio pé e escapou ileso ao acidente.

Um automóvel foi abalroado e arrastado por um comboio de mercadorias, na sexta-feira, 17 de Julho, numa passagem de nível da linha de Vendas Novas, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.
O condutor, único ocupante da viatura, escapou ileso da viatura que, na sequência da colisão com o comboio, foi arrastada vários metros.
O alerta para o acidente foi dado às 19h43, tendo a ocorrência obrigado à interrupção da circulação ferroviária na linha de Vendas Novas.
As operações de socorro e segurança mobilizaram 13 elementos dos bombeiros e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

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