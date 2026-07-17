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Sociedade | 17-07-2026 09:36

Entroncamento investe 150 mil euros em novo relvado no Campo do Bonito

Entroncamento investe 150 mil euros em novo relvado no Campo do Bonito
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O relvado sintético retirado do complexo desportivo vai ganhar uma segunda vida na Escola António Gedeão e na Universidade Sénior. A intervenção pretende reforçar a segurança e o conforto dos atletas.

Já começaram os trabalhos de substituição do relvado sintético do Campo n.º 3 do Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento. A empreitada representa um investimento municipal de 149.994 euros e pretende melhorar as condições oferecidas aos atletas, clubes e restantes utilizadores daquele equipamento desportivo. A Câmara do Entroncamento explica que a intervenção vai permitir aumentar o conforto e a segurança durante a prática desportiva, modernizando uma das infraestruturas mais utilizadas do concelho.
O relvado antigo não será, no entanto, enviado para o lixo. O material retirado vai ser reaproveitado e instalado na Escola Básica António Gedeão e nas instalações da Universidade Sénior, permitindo melhorar as condições para a realização de actividades físicas e desportivas nos dois espaços. A autarquia sublinha que a reutilização do piso se enquadra numa política de aproveitamento sustentável dos recursos públicos, prolongando a vida útil do material e evitando desperdícios.
O presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, já tinha anunciado que parte do relvado seria colocada no recreio da Escola António Gedeão, substituindo o actual piso, que classificou como “não digno” para as crianças. O município considera que a empreitada representa mais um passo na modernização das infraestruturas desportivas locais e na valorização dos equipamentos municipais, procurando simultaneamente incentivar a prática de actividade física entre diferentes gerações.

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