Entroncamento investe 150 mil euros em novo relvado no Campo do Bonito

Já começaram os trabalhos de substituição do relvado sintético do Campo n.º 3 do Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento. A empreitada representa um investimento municipal de 149.994 euros e pretende melhorar as condições oferecidas aos atletas, clubes e restantes utilizadores daquele equipamento desportivo. A Câmara do Entroncamento explica que a intervenção vai permitir aumentar o conforto e a segurança durante a prática desportiva, modernizando uma das infraestruturas mais utilizadas do concelho.

O relvado antigo não será, no entanto, enviado para o lixo. O material retirado vai ser reaproveitado e instalado na Escola Básica António Gedeão e nas instalações da Universidade Sénior, permitindo melhorar as condições para a realização de actividades físicas e desportivas nos dois espaços. A autarquia sublinha que a reutilização do piso se enquadra numa política de aproveitamento sustentável dos recursos públicos, prolongando a vida útil do material e evitando desperdícios.

O presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, já tinha anunciado que parte do relvado seria colocada no recreio da Escola António Gedeão, substituindo o actual piso, que classificou como “não digno” para as crianças. O município considera que a empreitada representa mais um passo na modernização das infraestruturas desportivas locais e na valorização dos equipamentos municipais, procurando simultaneamente incentivar a prática de actividade física entre diferentes gerações.

