Estrada de acesso à Silveira do Pinto cortada após queda de poste em acidente

Estrada de acesso à localidade de Silveira do Pinto, na União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, concelho de Alenquer, encontra-se cortada ao trânsito devido à queda de um poste provocada por um acidente de viação.