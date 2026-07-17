Estrada de acesso à Silveira do Pinto cortada após queda de poste em acidente
Estrada de acesso à localidade de Silveira do Pinto, na União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, concelho de Alenquer, encontra-se cortada ao trânsito devido à queda de um poste provocada por um acidente de viação.
A estrada de acesso à Silveira do Pinto, através de Azenha das Machadas, na União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, concelho de Alenquer, está temporariamente encerrada à circulação automóvel na sequência da queda de um poste provocada por um acidente de viação.
A informação foi divulgada pela União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, que refere estar a acompanhar a situação em articulação com as entidades competentes, de forma a garantir a reparação dos danos e a reposição das condições de segurança com a maior brevidade possível.
Enquanto decorrem os trabalhos necessários, os condutores deverão recorrer a vias alternativas para aceder à localidade.
A autarquia agradece a compreensão da população pelos constrangimentos causados e recomenda especial atenção à sinalização existente no local.