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Sociedade | 17-07-2026 23:04

Homem de 69 anos detido por violência doméstica em Vila Franca de Xira

Homem de 69 anos detido por violência doméstica em Vila Franca de Xira
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Denúncia de uma mulher que temia pela própria vida levou à detenção de um homem de 69 anos por violência doméstica. O suspeito ficou proibido de contactar a vítima após ser presente a tribunal.

Um homem de 69 anos foi detido pela PSP de Vila Franca de Xira por suspeitas da prática do crime de violência doméstica sobre a companheira. Durante as buscas foram apreendidos uma arma de pressão de ar e vários componentes de uma arma de guerra.
O homem foi detido fora de flagrante delito, suspeito da prática do crime de violência doméstica, ocorrido em Junho deste ano.
Segundo a PSP, ao longo de um relacionamento que se prolongou durante vários anos, o suspeito terá mantido um comportamento de violência continuada sobre a vítima, recorrendo a agressões físicas e psicológicas, ofensas verbais frequentes e a um controlo constante da sua vida pessoal e financeira.
As autoridades referem que o ambiente de intimidação e a gravidade das agressões levaram a vítima a recear pela própria vida, acabando por apresentar denúncia junto das autoridades.
Presente a primeiro interrogatório judicial o suspeito ficou proibido de contactar com a vítima.

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