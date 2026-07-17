Homem de 69 anos detido por violência doméstica em Vila Franca de Xira

Um homem de 69 anos foi detido pela PSP de Vila Franca de Xira por suspeitas da prática do crime de violência doméstica sobre a companheira. Durante as buscas foram apreendidos uma arma de pressão de ar e vários componentes de uma arma de guerra.

O homem foi detido fora de flagrante delito, suspeito da prática do crime de violência doméstica, ocorrido em Junho deste ano.

Segundo a PSP, ao longo de um relacionamento que se prolongou durante vários anos, o suspeito terá mantido um comportamento de violência continuada sobre a vítima, recorrendo a agressões físicas e psicológicas, ofensas verbais frequentes e a um controlo constante da sua vida pessoal e financeira.

As autoridades referem que o ambiente de intimidação e a gravidade das agressões levaram a vítima a recear pela própria vida, acabando por apresentar denúncia junto das autoridades.

Presente a primeiro interrogatório judicial o suspeito ficou proibido de contactar com a vítima.