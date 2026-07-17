Instituto Superior Técnico lança Cátedra convidada em “Florestas e Gestão do Fogo”

A produção de novos conhecimentos e a orientação para a mobilização de comunidades e das partes envolvidas, assim como o debate informado pela opinião pública, é o objetivo da iniciativa.

Portugal e Espanha vivem situações alarmantes ao nível dos fogos e da gestão do território com riscos que podem levar a situações de catástrofe, nomeadamente com a falta de água e prejuízos causados à biodiversidade.

O BPI e a Fundação “la Caixa”, em conjunto com o Instituto Superior Técnico, anunciaram, em comunicado, a criação da Cátedra BPI | Fundação “la Caixa” em “Florestas e Gestão do Fogo”.

A cátedra em “Florestas e Gestão do Fogo” será liderada por Tiago Oliveira, vai começar por abordar processos e produtos que estimulem a prevenção dos incêndios, comparar indicadores nacionais, regionais e europeus, fomentar os diálogos entre instituições nacionais e internacionais.

Tiago Oliveira é um especialista de reputação internacional na avaliação e administração de risco de incêndios, com um percurso de três décadas na gestão de operações, políticas e administração pública e privada. É reconhecido pela sua contribuição para a definição da estratégia nacional pós-2017 e pela incorporação dos conceitos de gestão integrada do fogo nas políticas à escala global, tendo presidido à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I.P. (AGIF).

A Cátedra incluirá um Conselho Científico de acompanhamento para apoiar o planeamento e gestão das iniciativas, e ainda apoiar o recrutamento e seleção da equipa que ao longo dos próximos anos irá desenvolver as seguintes iniciativas:Produzir e divulgar novos conhecimentos técnicos e científicos, estimular e promover o debate público informado em estratégias e políticas territoriais e florestais, contribuir para a formação avançada dos decisores na formulação, conceção e implementação de políticas, projetos e atividades em florestas e gestão do fogo em Portugal e na Europa, são os principais objectivos desta iniciativa que reúne entidades e promotores .

A Cátedra BPI | Fundação “la Caixa” em “Florestas e Gestão do Fogo” de Tiago Oliveira, será acolhida no Departamento de Engenharia Mecânica do Técnico e no Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento (IN+) do Instituto Superior Técnico, integrado no Laboratório Associado LARSyS.