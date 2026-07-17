Lançado o concurso para terminar requalificação do acesso norte a Santarém

A Câmara de Santarém lançou o concurso para a segunda fase da empreitada de requalificação do acesso norte à cidade, pela Avenida Francisco Sá Carneiro, com um valor base de 1.802.824€, sem IVA, e um prazo de execução de 240 dias. As empresas interessadas devem apresentar propostas até dia 3 de Agosto. A intervenção vai abranger o troço entre a rotunda Bernardo Santareno, em Vale de Estacas, e a zona comercial do E. Leclerc, onde em algumas zonas não existem passeios e a degradação é evidente.

“Este é um compromisso que assumimos e que estamos a cumprir. Porque governar é fazer acontecer, com trabalho, seriedade e visão. Vamos criar uma avenida mais moderna, mais segura e mais humana, com novos passeios, ciclovia e três faixas de rodagem, melhorando a mobilidade, a qualidade de vida e a segurança de quem aqui vive, trabalha e circula todos os dias”, partilhou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas redes sociais.

O autarca informou também, na última sessão da assembleia municipal, que a primeira fase da empreitada só deve ser dada por concluída no dia 19 de Março de 2027, quando for inaugurada uma estátua de homenagem aos campinos num espaço em frente ao E.Leclerc.

A primeira fase das obras, na zona conhecida por Senhora da Guia, envolveu a demolição de várias construções e de grande parte das antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), o alargamento da via e a construção de uma rotunda, em trabalhos que tiveram financiamento da iniciativa privada.