Prisão preventiva para homem apanhado a furtar casa na Castanheira do Ribatejo

Um homem de 28 anos foi detido pela GNR por suspeitas de furto numa residência na Castanheira do Ribatejo.

De acordo com a Guarda, os militares avistaram o suspeito a sair de uma habitação através de uma janela, tendo procedido de imediato à sua abordagem, dia 14 de Julho. Na sua posse encontravam-se diversos objectos de valor alegadamente retirados do interior da residência.

A operação culminou na detenção do indivíduo em flagrante delito e na apreensão de 23 jóias de prata, um relógio de pulso e um terço.

O detido foi posteriormente presente ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, que lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa, ficando a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

