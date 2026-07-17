uma parceria com o Jornal Expresso
18/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-07-2026 23:05

Prisão preventiva para homem apanhado a furtar casa na Castanheira do Ribatejo

Prisão preventiva para homem apanhado a furtar casa na Castanheira do Ribatejo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

GNR apanhou em flagrante um suspeito de furto numa habitação da Castanheira do Ribatejo. O homem transportava jóias, um relógio e um terço que tinha furtado.

Um homem de 28 anos foi detido pela GNR por suspeitas de furto numa residência na Castanheira do Ribatejo.
De acordo com a Guarda, os militares avistaram o suspeito a sair de uma habitação através de uma janela, tendo procedido de imediato à sua abordagem, dia 14 de Julho. Na sua posse encontravam-se diversos objectos de valor alegadamente retirados do interior da residência.
A operação culminou na detenção do indivíduo em flagrante delito e na apreensão de 23 jóias de prata, um relógio de pulso e um terço.
O detido foi posteriormente presente ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, que lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa, ficando a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Vale Tejo
    15-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região