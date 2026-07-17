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Sociedade | 17-07-2026 07:00

Salvaterra de Magos estreia transmissão online das reuniões de câmara

Salvaterra de Magos estreia transmissão online das reuniões de câmara
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A medida, preparada desde o início do actual mandato e testada na sessão anterior, permite agora aos munícipes acompanhar em directo os trabalhos do executivo.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos transmitiu, pela primeira vez, uma reunião do executivo em directo através da Internet, na quarta-feira, 15 de Julho.
A sessão foi disponibilizada na página do município no YouTube, depois de, na reunião anterior, ter sido realizado um teste de gravação. A transmissão recorreu exclusivamente a meios técnicos e humanos da autarquia.
A implementação da medida implicou a análise de requisitos técnicos e legais, a adaptação de procedimentos e alterações ao Regimento das Reuniões de Câmara, segundo informação divulgada pelo município.
A autarquia considera que a transmissão em directo reforça a transparência, a proximidade com os munícipes e a participação cívica, permitindo que qualquer cidadão acompanhe à distância as intervenções dos eleitos, a discussão das propostas e as deliberações tomadas.

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