Secretário de Estado conhece desafios futuros da fileira da cortiça em Coruche

O secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, esteve, no dia 16 de Julho, em Coruche, numa jornada dedicada aos principais desafios da fileira da cortiça.

No Observatório do Sobreiro e da Cortiça, o governante participou numa reunião com o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, o conselho de administração da FILCORK e representantes da produção e da indústria transformadora.

A evolução do mercado do vinho, os constrangimentos da produção suberícola e as necessidades da indústria estiveram entre os temas analisados, a par da sustentabilidade económica, produtiva e ambiental do sector.

A visita começou na Herdade dos Fidalgos, onde foram apresentados problemas relacionados com o estado sanitário e o envelhecimento dos povoamentos, a regeneração natural, os adensamentos e as novas arborizações.

O programa terminou com uma passagem pela Amorim Florestal, permitindo acompanhar as diferentes fases de preparação e transformação da cortiça.