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Sociedade | 17-07-2026 11:04

Secretário de Estado conhece desafios futuros da fileira da cortiça em Coruche

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Rui Ladeira reuniu-se com representantes da produção e da transformação e acompanhou diferentes etapas da actividade corticeira no concelho.

O secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, esteve, no dia 16 de Julho, em Coruche, numa jornada dedicada aos principais desafios da fileira da cortiça.
No Observatório do Sobreiro e da Cortiça, o governante participou numa reunião com o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, o conselho de administração da FILCORK e representantes da produção e da indústria transformadora.
A evolução do mercado do vinho, os constrangimentos da produção suberícola e as necessidades da indústria estiveram entre os temas analisados, a par da sustentabilidade económica, produtiva e ambiental do sector.
A visita começou na Herdade dos Fidalgos, onde foram apresentados problemas relacionados com o estado sanitário e o envelhecimento dos povoamentos, a regeneração natural, os adensamentos e as novas arborizações.
O programa terminou com uma passagem pela Amorim Florestal, permitindo acompanhar as diferentes fases de preparação e transformação da cortiça.

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