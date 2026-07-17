Tribunal de Contas dá luz verde a nova piscina de 11 milhões de euros em Vialonga

O Tribunal de Contas já deu visto prévio favorável à contratação do empréstimo de 11 milhões de euros, por parte da Câmara de Vila Franca de Xira, para permitir a obra de construção das novas piscinas de Vialonga, que são uma aspiração da comunidade com mais de duas décadas. A informação foi avançada pelo presidente do município na última reunião do executivo.

“Com a luz verde do tribunal na próxima reunião avançaremos com o processo”, informou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. O lançamento do concurso público da empreitada para a construção da piscina, recorde-se, já tinha sido aprovada em Dezembro de 2025, condicionada ao visto do Tribunal de Contas. O financiamento a longo prazo para a execução da obra, no valor de 11 milhões e 130 mil euros, prevê a construção de um equipamento desportivo com três pisos: piso de entrada no equipamento; piso semienterrado para a prática desportiva e um piso técnico subterrâneo para a manutenção do equipamento. As novas piscinas de Vialonga, como O MIRANTE já tinha dado nota, vai ter um tanque com piscina de lazer e diversão e Hidromassagem, para as actividades de lazer animado; uma piscina de aprendizagem de utilização livre por parte das crianças com fins recreativos e dois tanques acoplados para piscina polivalente, destinada ao ensino e aperfeiçoamento da natação. Todos os tanques permitem o acesso através de rampa por parte de pessoas com mobilidade condicionada.

O equipamento irá dispor também de cafetaria, sala multiusos, 4 balneários e ginásio, destinado apenas a complemento e apoio à prática da natação. No exterior haverá diversos espaços públicos, como uma praça, um jardim e zonas destinadas à prática de exercício físico ao ar livre. O projecto inclui estacionamento com 35 lugares, dos quais 4 para pessoas com mobilidade reduzida, um lugar para ambulância e um lugar para veículo de manutenção, tendo sido ainda considerados 2 lugares para autocarros. A Piscina vai ser construída junto ao Parque Urbano da Flamenga, entre a Rua Professor Egas Moniz e a Estrada Municipal 501-1, em Vialonga. O prazo de execução é de 900 dias.