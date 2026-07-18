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Sociedade | 18-07-2026 21:00

Árvores plantadas junto aos campos da AREPA para criar cortina verde

Árvores plantadas junto aos campos da AREPA para criar cortina verde
Foram plantadas 25 árvores junto aos campos da AREPA no Porto Alto - foto DR
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Foram plantadas 25 árvores junto aos campos da AREPA no Porto Alto.

A Câmara Municipal de Benavente, a Junta de Freguesia de Samora Correia, a CTR Lda. e a Associação Recreativa do Porto Alto promoveram a plantação de árvores junto aos campos de jogos da AREPA. Foram plantados 25 exemplares, que vão formar uma cortina verde para protecção dos campos e contribuir para a valorização paisagística do espaço. Para a CTR Lda, a actividade integra o programa de Segurança, Saúde e Ambiente da empresa e funcionou também como acção de “team building”. Para a AREPA, a iniciativa contribui para o cumprimento dos compromissos associados ao Projecto Bandeira da Ética do Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito da certificação da associação junto da Federação Portuguesa de Futebol.

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