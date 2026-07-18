Árvores plantadas junto aos campos da AREPA para criar cortina verde

A Câmara Municipal de Benavente, a Junta de Freguesia de Samora Correia, a CTR Lda. e a Associação Recreativa do Porto Alto promoveram a plantação de árvores junto aos campos de jogos da AREPA. Foram plantados 25 exemplares, que vão formar uma cortina verde para protecção dos campos e contribuir para a valorização paisagística do espaço. Para a CTR Lda, a actividade integra o programa de Segurança, Saúde e Ambiente da empresa e funcionou também como acção de “team building”. Para a AREPA, a iniciativa contribui para o cumprimento dos compromissos associados ao Projecto Bandeira da Ética do Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito da certificação da associação junto da Federação Portuguesa de Futebol.