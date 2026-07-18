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Sociedade | 18-07-2026 20:26

Associação de Futebol de Santarém manifesta pesar pela morte de Paulo Inácio

Associação de Futebol de Santarém manifesta pesar pela morte de Paulo Inácio
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A Associação de Futebol de Santarém expressou a sua consternação pelo falecimento de Paulo Inácio, ex-árbitro e empresário residente no Entroncamento.

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) lamentou, em comunicado, o falecimento de Paulo António Ferreira Inácio, residente no Entroncamento, antigo árbitro da AFS durante três épocas, entre 1999 e 2002, tendo actuado na 3ª categoria nacional. Paulo Inácio era proprietário do Restaurante O Árbitro, no Entroncamento.
Paulo Inácio foi associado do Núcleo de Árbitros do Ribatejo Norte durante vários anos. Natural de Torres Novas, onde nasceu em 1968, desempenhou a função de árbitro assistente pela Federação Portuguesa de Futebol e na época de 2009/2010 desempenhou a função de observador distrital de futebol pela AFS na modalidade de futebol 11.
À família e amigos de Paulo Inácio, a direcção e os funcionários da AFS endereçaram as mais sentidas condolências. Também diversos clubes e associações do Entroncamento expressaram o seu pesar pelo falecimento de um homem visto como um amigo do movimento associativo local.

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