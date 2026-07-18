Centro Interpretativo do Rio em Valada divide executivo do Cartaxo

A antiga Escola de Valada, há muito a precisar de intervenção, voltou ao centro do debate político no Cartaxo. Em causa está a intenção da câmara municipal de instalar no edifício um Centro Interpretativo do Rio, num investimento previsto de cerca de 360 mil euros, que a oposição olha com reservas e o presidente da autarquia, João Heitor, defende como uma aposta estratégica para dar nova vida à frente ribeirinha do concelho. Na reunião do executivo municipal, o vereador socialista Ricardo Magalhães alertou para o estado de degradação do imóvel, em especial para os problemas na cobertura, considerando que o avançar do tempo poderá agravar os riscos estruturais da antiga escola. O eleito do PS questionou ainda se o investimento previsto no Plano Plurianual de Investimentos terá capacidade para gerar a dinâmica esperada.

Na visão do socialista, a antiga escola poderia ser devolvida à comunidade para acolher iniciativas culturais e recreativas, como sessões de cinema, pequenas peças de teatro, encontros associativos ou outras actividades locais, sem obrigar desde já a um investimento de maior dimensão. Ricardo Magalhães aproveitou ainda a reunião para questionar o apoio da autarquia à construção de um estaleiro para a Junta de Freguesia de Vale da Pedra, num terreno cedido pelo município, perguntando se a câmara irá comparticipar o investimento.

João Heitor rejeitou a leitura da oposição e defendeu que o projecto para Valada não pode ser visto apenas como uma obra de recuperação de um edifício degradado. Para o presidente da Câmara do Cartaxo, o futuro Centro Interpretativo do Rio terá uma dimensão museológica, cultural, sociológica e pedagógica, com capacidade para atrair visitantes, escolas e públicos de diferentes níveis de ensino. “Queremos algo que tenha um alcance muito maior. Será um espaço que valorizará a freguesia de Valada, o concelho do Cartaxo e toda a nossa frente ribeirinha. Falamos muitas vezes do potencial dela, mas esse potencial concretiza-se com investimento em projectos ambiciosos”, afirmou o autarca. João Heitor sublinhou que o equipamento também estará aberto à comunidade local e à junta de freguesia, rejeitando a ideia de que a criação do centro interpretativo possa afastar o edifício da população.

Para o executivo, a intervenção em Valada insere-se numa visão mais alargada de valorização da frente ribeirinha, frequentemente apontada como uma das principais potencialidades do concelho do Cartaxo, mas nem sempre acompanhada por investimentos capazes de transformar esse potencial em atractividade real. Quanto ao estaleiro previsto para Vale da Pedra, João Heitor reconheceu que o investimento representa um esforço significativo para a junta de freguesia e garantiu que o assunto continua a ser articulado com o presidente da junta.