Freguesia de Meca avança para a conclusão da futura Casa Mortuária

A última fase da reconstrução do edifício que irá acolher a futura Casa Mortuária da Freguesia de Meca, Alenquer, já começou. A informação foi divulgada pela Junta de Freguesia, que prevê a conclusão da obra nos próximos meses.

Segundo a autarquia, os trabalhos agora iniciados correspondem à etapa final da intervenção que permitirá transformar o imóvel num equipamento destinado a servir a população em momentos de luto e despedida.

A futura Casa Mortuária foi concebida para ser um espaço moderno e funcional, preparado para acolher todas as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, proporcionando condições adequadas para a realização de velórios e cerimónias fúnebres.

A Junta de Freguesia de Meca considera que este investimento representa mais um passo na melhoria dos equipamentos e serviços públicos disponíveis na freguesia, reforçando as infraestruturas ao serviço da comunidade.

De acordo com a autarquia, a conclusão da obra está prevista para os próximos meses.