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Sociedade | 18-07-2026 12:00

Freguesia de Meca avança para a conclusão da futura Casa Mortuária

Freguesia de Meca avança para a conclusão da futura Casa Mortuária
Foto: Freguesia de Meca
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Arrancou a última fase da reconstrução do edifício que dará lugar à futura Casa Mortuária de Meca, concelho de Alenquer. A obra deverá ficar concluída nos próximos meses e pretende dotar a freguesia de um espaço moderno e inclusivo.

A última fase da reconstrução do edifício que irá acolher a futura Casa Mortuária da Freguesia de Meca, Alenquer, já começou. A informação foi divulgada pela Junta de Freguesia, que prevê a conclusão da obra nos próximos meses.
Segundo a autarquia, os trabalhos agora iniciados correspondem à etapa final da intervenção que permitirá transformar o imóvel num equipamento destinado a servir a população em momentos de luto e despedida.
A futura Casa Mortuária foi concebida para ser um espaço moderno e funcional, preparado para acolher todas as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, proporcionando condições adequadas para a realização de velórios e cerimónias fúnebres.
A Junta de Freguesia de Meca considera que este investimento representa mais um passo na melhoria dos equipamentos e serviços públicos disponíveis na freguesia, reforçando as infraestruturas ao serviço da comunidade.
De acordo com a autarquia, a conclusão da obra está prevista para os próximos meses.

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