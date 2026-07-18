Parque Eólico Chão Falcão volta ao debate político em Alcanena

A futura renovação do contrato do Parque Eólico Chão Falcão, em Minde, esteve em debate na Assembleia Municipal de Alcanena, com a bancada do Partido Socialista a defender que o município deve antecipar a renegociação das contrapartidas e garantir que o concelho passa a retirar maiores benefícios da exploração daquela infraestrutura. O assunto foi levantado pelo deputado municipal Henrique Major, que apresentou dois requerimentos a pedir esclarecimentos sobre os contratos em vigor, as receitas obtidas pela autarquia e a estratégia do município face a futuros investimentos em energias renováveis, nomeadamente centrais fotovoltaicas. O eleito socialista recordou que a infraestrutura foi sendo reforçada ao longo dos anos com novos geradores e considerou que a aproximação do fim do contrato deve ser encarada como uma oportunidade para rever as condições inicialmente acordadas. O deputado questionou a câmara sobre a evolução das receitas municipais desde o início da exploração do parque, os investimentos realizados na freguesia de Minde com essas verbas e a existência de estudos económicos que permitam avaliar se as contrapartidas recebidas correspondem ao valor gerado pela exploração eólica.

Henrique Major manifestou também preocupação com o crescente interesse de promotores privados na instalação de centrais fotovoltaicas no concelho, referindo ter conhecimento de proprietários de terrenos em Minde que já celebraram contratos de arrendamento. O socialista perguntou se existem pedidos formais para este tipo de projectos e defendeu a criação de uma carta municipal de ordenamento das energias renováveis, bem como de um regulamento que garanta benefícios concretos para o concelho e proteja os interesses das populações.

O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, explicou que o licenciamento de parques eólicos e centrais fotovoltaicas está sujeito ao Plano Director Municipal e à legislação em vigor. Sobre a futura renovação do contrato do Parque Eólico Chão Falcão, Rui Anastácio reconheceu que haverá lugar a uma nova negociação e garantiu que o município não deixará de defender a sua posição.