Salvaterra de Magos implementa controladores inteligentes em jardins municipais

A Câmara de Salvaterra de Magos começou a instalar programadores inteligentes de rega em jardins municipais, numa experiência piloto destinada a reduzir o desperdício de água e a ajustar a rega às necessidades reais de cada espaço verde. Manuel Bolieiro, vice-presidente da autarquia e responsável pelos pelouros dos jardins, espaços de lazer e espaços verdes, anunciou que o município reuniu, no início do mês, com a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo. Desse encontro ficou o alerta para a necessidade de reduzir o consumo de água nos jardins municipais e que a rega passasse a ser feita apenas três dias por semana, a partir da meia-noite e durante um período de 30 minutos. A limitação poderá fazer com que algumas zonas dos jardins apresentem um aspecto mais seco, admitiu Manuel Bolieiro, tendo em conta as temperaturas elevadas e o menor tempo disponível para regar.

Paralelamente, a câmara iniciou a instalação de controladores inteligentes, no âmbito do projecto Territórios Inteligentes, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Os equipamentos permitem gerir automaticamente a rega e ajustá-la às condições existentes, evitando que o sistema seja activado quando o solo já apresenta níveis de humidade suficientes. De acordo com Manuel Bolieiro, a experiência abrange o jardim situado à entrada da vila de Salvaterra de Magos, o espaço junto às Piscinas Municipais, o Jardim da Praça da República e o Jardim do Largo dos Combatentes.

No edifício da Biblioteca Municipal foi também instalada uma estação meteorológica, que envia informações aos programadores de rega. Os dados permitem determinar, em função das condições meteorológicas, se existe ou não necessidade de regar cada espaço. O município encontra-se agora num período de adaptação ao novo sistema e irá avaliar os resultados da experiência piloto.