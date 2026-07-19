Antiga Escola de Minde vai acolher associações e ganhar função comunitária

A antiga Escola EB1 de Minde vai ganhar uma nova vida ao serviço da comunidade, na sequência da celebração de um contrato de comodato entre o município de Alcanena, a Junta de Freguesia de Minde e várias associações locais. O objectivo é transformar o antigo edifício escolar num espaço multifuncional destinado ao desenvolvimento de actividades culturais, desportivas, sociais e humanitárias.

O espaço vai acolher actividades da Junta de Freguesia de Minde, que vai passar a utilizar o imóvel para promover iniciativas intergeracionais e apoiar o movimento associativo e a comunidade. Ficará também instalado no edifício o Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Minde, onde será criado um espaço de memória, bem como a Sociedade Musical Mindense, que ali irá preservar o seu acervo e apoiar o desenvolvimento das aulas de música. Outra colectividade incluída é a Associação de Pais de Minde, que vai instalar ali a sua sede e melhor as condições de atendimento às famílias, ficando o edifício igualmente à disposição do Núcleo de Voluntários da Ordem de Malta do Concelho de Alcanena, que o utilizará como apoio logístico aos peregrinos durante os períodos de peregrinação. Segundo o município, o imóvel será partilhado entre as várias entidades, promovendo uma utilização colaborativa e multifuncional, mantendo o espaço exterior aberto ao uso público.