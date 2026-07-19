uma parceria com o Jornal Expresso
19/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-07-2026 18:00

Autarquia de Coruche distingue 18 alunos com prémios de mérito escolar

Autarquia de Coruche distingue 18 alunos com prémios de mérito escolar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A iniciativa abrangeu estudantes da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Coruche e da Escola Profissional de Coruche que se destacaram pelos resultados alcançados no ano lectivo de 2024/2025.

A Câmara Municipal de Coruche atribuiu sábado, 18 de Julho, os Prémios de Mérito Escolar a 18 alunos, numa cerimónia realizada no Auditório do Museu Municipal.
Entre os estudantes distinguidos, 12 frequentavam a Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Coruche e seis a Escola Profissional de Coruche.
Cada aluno recebeu um prémio no valor de 250 euros, com o qual o município pretende incentivar os jovens a prosseguirem os estudos com empenho e a procurarem alcançar o melhor aproveitamento escolar.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Vale Tejo
    15-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região