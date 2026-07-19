Sociedade | 19-07-2026 18:00
Autarquia de Coruche distingue 18 alunos com prémios de mérito escolar
A iniciativa abrangeu estudantes da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Coruche e da Escola Profissional de Coruche que se destacaram pelos resultados alcançados no ano lectivo de 2024/2025.
A Câmara Municipal de Coruche atribuiu sábado, 18 de Julho, os Prémios de Mérito Escolar a 18 alunos, numa cerimónia realizada no Auditório do Museu Municipal.
Entre os estudantes distinguidos, 12 frequentavam a Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Coruche e seis a Escola Profissional de Coruche.
Cada aluno recebeu um prémio no valor de 250 euros, com o qual o município pretende incentivar os jovens a prosseguirem os estudos com empenho e a procurarem alcançar o melhor aproveitamento escolar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Vale Tejo
15-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região