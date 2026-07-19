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Sociedade | 19-07-2026 18:00

Dadores de Vialonga realizam recolha na ARPIV

sangue doacao
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Podem participar na acção todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos, que estejam em boas condições de saúde.

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga promove, a 25 de Julho, das 08h30 às 12h30, uma recolha de sangue nas instalações da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga (ARPIV). A acção é realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa. Podem participar na acção todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos, que estejam em boas condições de saúde. A organização recorda que doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro e com um impacto profundo na vida de muitos doentes.

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