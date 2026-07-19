EPVT distinguida pelo sucesso do seu Centro Tecnológico Especializado Digital

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) foi recentemente destacada como caso de sucesso nacional pelo trabalho desenvolvido no seu Centro Tecnológico Especializado (CTE) Digital, reconhecimento que sublinha o investimento da escola na modernização dos ambientes de aprendizagem e na preparação dos alunos para as exigências do mercado de trabalho.

O CTE Digital, financiado por fundos comunitários, permitiu à EPVT reforçar a oferta formativa nas áreas da Multimédia, Comunicação e Serviço Digital, Vendas e Comércio, dotando a escola de laboratórios equipados com tecnologia avançada e recursos que aproximam os alunos das práticas reais das empresas.

O projecto envolveu também formação especializada para docentes e formadores, garantindo que a inovação tecnológica se traduz em melhores resultados pedagógicos. Segundo a escola, o destaque atribuído ao CTE Digital confirma a importância de investir em ambientes educativos modernos e alinhados com as necessidades das empresas da região.

A EPVT sublinha que este reconhecimento reforça o compromisso de continuar a apostar na qualificação dos jovens e na ligação ao tecido empresarial, contribuindo para a competitividade e desenvolvimento económico do território.