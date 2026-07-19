Estrada da Alfarrobeira cortada ao trânsito devido a obras na A1

A Estrada da Alfarrobeira, em Vialonga, vai estar cortada ao trânsito a partir de 20 de Julho devido a uma intervenção promovida pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira. Os trabalhos prolongam-se até 4 de Setembro e implicam também a proibição de estacionamento na zona afectada.

A empreitada diz respeito à drenagem pluvial da passagem inferior da A1, na zona da Alfarrobeira. Segundo os SMAS, a intervenção inclui a execução da drenagem superficial e de fundação, bem como a repavimentação de toda a área situada sob a passagem inferior da auto-estrada.

Devido à natureza dos trabalhos, a circulação automóvel será proibida na área em intervenção durante o período da obra. Os SMAS informam ainda que o empreiteiro responsável irá instalar a sinalização necessária e adaptá-la à evolução dos trabalhos, de forma a garantir a segurança de condutores e trabalhadores.

A entidade apela à compreensão dos munícipes para os transtornos causados e recomenda a utilização de percursos alternativos durante o período de execução da empreitada.