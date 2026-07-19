ExpoAlcanede com apoio municipal de 62 mil euros

A Junta de Freguesia de Alcanede vai contar com um apoio financeiro extraordinário da Câmara de Santarém no valor de 62 mil euros para ajudar a financiar a organização da ExpoAlcanede 2026 – Exposição Empresarial. O evento vai decorrer de 17 a 20 de Setembro e é tido como uma das principais montras da actividade económica da zona norte do concelho.

A ExpoAlcanede conta com a presença de empresas de diversos sectores de actividade, destacando-se a indústria de extracção e transformação da pedra das Serras de Aire e Candeeiros, bem como as áreas dos curtumes, equipamentos de frio e hotelaria, mobiliário e colchões, processamento de carnes e metalomecânica pesada de apoio à indústria extractiva.

A par da mostra de actividades económicas, a ExpoAlcanede conta ainda com uma componente gastronómica garantida pelo movimento associativo da freguesia. O certame tem um orçamento estimado de 80 mil euros e o apoio financeiro do município pretende valorizar o tecido empresarial, o movimento associativo e as iniciativas que promovem a coesão territorial no concelho.