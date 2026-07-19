Jovens do Cartaxo mostram que a inovação também nasce na escola

Três alunos da Escola Secundária do Cartaxo venceram o 1.º Concurso de Ideias de Negócios Inovadoras com um projecto que pretende tornar o país mais acessível para todos. “Soft Grounds – O Chão Não Deve ser Obstáculo”, desenvolvido por Guilherme Fernandes, Inês Aguiar e João Ganão, foi distinguido entre quatro propostas apresentadas por estudantes dos 11.º e 12.º anos, todas marcadas por preocupações com a sustentabilidade, a inovação tecnológica e a resposta a problemas da comunidade. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal do Cartaxo, pelo Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita e pela AMECC – Movimento dos Empresários do Cartaxo, decorreu no dia 1 de Julho, no auditório da Escola Secundária do Cartaxo, com o patrocínio da Caixa de Crédito Agrícola.

O projecto vencedor propõe a criação de uma plataforma com informação actualizada sobre a acessibilidade de espaços públicos e privados em Portugal. A ferramenta destina-se a pessoas com deficiência motora, visual e auditiva, mas também a pessoas com autismo, idosos e famílias com carrinhos de bebé. A ideia valeu aos jovens um prémio de 750 euros, atribuído pela Caixa de Crédito Agrícola, patrocinadora oficial do concurso. O júri, constituído por representantes da autarquia, da Escola Secundária do Cartaxo, da AMECC e do sector empresarial, atribuiu ainda uma menção honrosa ao projecto RASP, apresentado por Leonardo Carvalho e Miguel Marcelino. A proposta assenta numa solução de realidade aumentada que permitiria a qualquer cidadão, através da câmara do telemóvel, obter informações sobre horários de funcionamento e serviços disponíveis em edifícios públicos. A ferramenta apresenta também potencial de aplicação na área do turismo.

Os restantes projectos receberam certificados de participação pelo seu potencial de desenvolvimento. Uma das propostas pretende facilitar a comunicação às entidades competentes de casos de animais de estimação perdidos ou abandonados, bem como de animais selvagens protegidos em perigo. A outra, denominada ECOFLOW, aposta na gamificação para incentivar melhores hábitos de higiene, o consumo responsável de água e uma maior aproximação entre consumidores e entidades responsáveis pelo abastecimento de água e saneamento.